Medline, il colosso dei prodotti sanitari a Piacenza, Giulia Susanna: “Polo strategico per essere ancora più vicini ai clienti” – AUDIO

Il territorio di Piacenza, si sa, risulta particolarmente attrattivo per quelle aziende che basano il proprio business sulla distribuzione. Un polo stradale e ferroviario che rende agevole la diffusione delle merci e i collegamenti, la logistica in generale. Non a caso il territorio piacentino è stato scelto anche da Medline, azienda multinazionale considerata leader mondiale nella produzione e distribuzione privata di prodotti medicali: strumenti, dispositivi e tecnologie a servizio delle strutture ospedaliere e degli operatori.

Radio Sound va alla scoperta di questa nuova grande azienda con la rubrica “Pillole di Medline”, attraverso la quale cerchiamo di conoscere meglio questo soggetto destinato a mutare il tessuto economico e produttivo piacentino.

L’azienda è presente da qualche mese a Piacenza, ed è inserito nel tessuto logistico della nostra città con un magazzino da 45 mila metri quadrati. Un’opportunità anche per la stessa Medline, dal momento che il nuovo insediamento piacentino rappresenta un grosso investimento e un importante passo avanti per la stessa azienda.

Tanti cambiamenti per azienda e territorio

“Sicuramente il primo e fondamentale cambiamento, avendo un nuovissimo magazzino in Italia, sarà la riduzione dei tempi di consegna verso i nostri clienti”, commenta Giulia Susanna Customer Service and Pricing Manager di Medline.

Come detto, infatti, il nodo piacentino, da sempre efficace sotto l’aspetto logistico, permette di gestire in tempi strettissimi non solo le consegne, ma anche eventuali richieste che prevedono la sostituzione di materiale.

“Insomma, grazie a questo nuovo insediamento saremo un partner ancora più affidabile ed efficace. Saremo in grado di aumentare la qualità del servizio offerto e riusciremo in modo più efficace a gestire tutte le necessità dei nostri clienti, sia pubblici che privati”, conferma Susanna.

Come detto, Giulia Susanna si occupa del Customer Service. Un settore che si potrebbe idealmente dividere in due comparti: ufficio gara e customer service vero e proprio. Entrambi gli uffici hanno un ruolo fondamentale e strategico e una presenza attiva verso i clienti. Il customer service nello specifico svolge funzione di inserimento ordini e gestione dei reclami. L’ufficio gare invece si occupa della preparazione e delle procedure pubbliche e gestione quindi poi della parte legale e contrattuale.

“Il nostro scopo è quello di mantenere alto il servizio e la qualità verso tutti i nostri clienti. I nostri obiettivi sono mirati a mantenere alti i valori di Medline, la qualità dei molteplici servizi che offriamo e una perfetta gestione legale amministrativa delle gare d’appalto”, spiega Susanna.

Il periodo del Covid

Immaginate cosa possa aver rappresentato per un’azienda come Medline il periodo del Covid. Un vero e proprio banco di prova che ha messo in evidenza la centralità dell’azienda per il sistema sanitario, non solo quello italiano.

A partire da quel drammatico febbraio 2020, ricordiamo l’esponenziale numero di richieste di dispositivi necessari alla protezione, sia per il personale medico che per i normali cittadini. E ricordiamo le iniziali difficoltà a reperire i prodotti necessari. Una difficoltà che ha interessato anche Medline, d’altra parte si trattava di una situazione molto più che straordinaria. Ma il Customer Service ha lavorato molto intensamente per gestire tutte le emergenze e rispondere a tutte le possibili richieste ricevute: “Teniamo presente che oltre alla difficoltà nel reperire i prodotti, abbiamo dovuto superare tutte le problematiche logistiche dovute sempre alle limitazioni Covid”, ricorda Susanna.

Per quanto riguarda l’ufficio gare post Covid, con il subentro dei decreti semplificazioni la mole di lavoro è cresciuta esponenzialmente in breve tempo. Nell’arco di pochi mesi è cresciuto il numero di gare d’appalto ricevute, gare molto più piccole, di valore inferiore, anche con tempistiche inferiori, dovuto tutto questo all’emergenza sanitaria: “Nell’arco di un anno abbiamo incrementato il nostro lavoro di oltre il 70%, in termini di numero di gare lavorate. Abbiamo avuto la possibilità di crescere come numero di persone interno specialistico, per poter rispettare la forte richiesta”.

I prossimi cinque anni: investimenti e nuovi prodotti

Medline è in continua crescita e sta investendo anche nell’ampliamento del proprio portfolio prodotti. L’azienda sta acquistando nuove linee prodotto come ad esempio strumenti per respiratoria, urologia e anestesia. Anche per questo il team continuerà ad ampliare il proprio personale per mantenere un servizio di qualità ottimale. Medline è impegnata inoltre per migliorare e creare nuovi software che permetteranno di automatizzare tante procedure interne, velocizzando così sempre di più le attività, e trovando sempre soluzioni nuove nel miglioramento dei nostri servizi.