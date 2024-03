Alla Cattolica di Piacenza intervento dell’ex Ministro Daniele Franco su sostenibilità finanziaria e climatica

Si terrà il 5 marzo, dalle 9.30, presso l’Auditorium Giancarlo Mazzocchi del campus di Piacenza dell’Università Cattolica, la XX edizione per la Lezione Mario Arcelli con l’ex Ministro Daniele Franco, organizzata dal Centro Studi di Politica Economica e Monetaria Mario Arcelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, diretto dal prof. Francesco Timpano.

«E’ un traguardo importante, per il quale in primo luogo voglio ringraziare la famiglia Arcelli ed in particolare il professor Federico Arcelli che in questi anni ha reso possibile questo evento, oggi realizzato con la Fondazione Mario Arcelli appena nata a Piacenza» sottolinea il professor Timpano. «L’evento permette di proporre agli studenti, alla comunità scientifica della nostra sede ed alla comunità piacentina

riflessioni sui temi di politica economica del momento, con la presenza di accademici e rappresentanti del mondo economico ed istituzionale legati alla figura di Mario Arcelli, compianto economista piacentino».

Sarà Daniele Franco lo speaker della lezione di quest’anno. L’intervento dell’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze sarà centrato sui temi della sostenibilità finanziaria e della sostenibilità climatica e si concentrerà sul ruolo dei processi decisionali. In un suo contributo di qualche anno fa Daniele Franco

affermava che “serve più domanda di sostenibilità, serve più interesse per il futuro”.

Senza un concreto interesse per il futuro che venga condiviso dalla popolazione, infatti, le politiche per la transizione, che sono complesse e costose non solo in termini economici, ma anche in termini di impatto sulle abitudini di consumo, non saranno accettate e condivise e ciò complicherà ancor di più il processo. I processi decisionali politici, manageriali ed individuali saranno così centrali per permettere di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità climatica che tutti auspichiamo.

Veneto di origine, Daniele Franco si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Padova ed ha svolto studi presso l’Università di York. Ha lavorato all’Ufficio studi di Banca d’Italia fino al 1994, poi alla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea, prima di tornare nel 1997 in Banca d’Italia dove ha ricoperto fino al 2007 il ruolo di direttore della Direzione Finanza Pubblica.

Dopo avere ricoperto il ruolo di Ragioniere Generale dello Stato, dal 2013 al 2017 è diventato nel 2019 Vice Direttore generale e poi Direttore Generale di Banca d’Italia nel 2020. Nel 2021 è stato chiamato da Mario Draghi a ricoprire il ruolo di Ministro dell’Economia e delle Finanze.