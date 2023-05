Melaverde, riflettori accesi sulla Valtrebbia. Proseguono gli eventi al mercato coperto di Campagna Amica

Le realtà agricole e gli allevamenti che arricchiscono l’alta Val Trebbia saranno al centro della prossima puntata di “Melaverde”, noto programma a trasmissione nazionale, intitolata “Terra di Mezzo” che andrà in onda domenica 14 maggio alle 11.50 su Canale 5.

Un appuntamento importante – conferma con orgoglio il segretario di Coldiretti Bobbio Giuseppe Monfreda – per accendere i riflettori sui prodotti di eccellenza che vanta la nostra montagna, con esempi di agricoltura multifunzionale che oltre ad assolvere la funzione primaria, ovvero la produzione di beni alimentari, sono in grado di fornire servizi secondari, utili alla collettività, al paesaggio, all’ambiente e al territorio, nella conservazione della biodiversità.

Purtroppo questi territori che sono bellissimi – prosegue -vivono la piaga dell’abbandono, tra costi ingenti e assalti dei selvatici, che si combatte attraverso un miglioramento dei servizi (ritiro/trasformazione dei prodotti e collegamenti telefonici e della viabilità) e attraverso la promozione e lo sviluppo delle realtà agricole e zootecniche, fondamentali per l’ambiente contro il dissesto idrogeologico.

La montagna – sottolinea anche il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, nel rinnovare l’invito a guardare Melaverde domenica – merita grande attenzione, così come il buon cibo, sano, genuino, sostenibile che Coldiretti ha l’orgoglio di rappresentare. Ci tengo a ringraziare per la stima e l’amicizia che ci lega da tempo, il produttore Giacomo Tiraboschi e tutta la produzione per l’attenzione e la sensibilità che da anni Melaverde -grazie proprio al suo ideatore Tiraboschi- mostra nei confronti delle unicità e delle ricchezze dei nostri territori e delle nostre montagne”.

GLI EVENTI AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

Il fine settimana sarà ricco di eventi anche al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza. Spicca in particolare l’incontro con medici ed esperti intitolato “Fibromialgia: affrontiamola insieme” in occasione della giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia, una condizione clinica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, che può essere associata a diversi disturbi, con un rilevante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. L’incontro rientra nelle attività che Coldiretti con Campagna Amica promuove a favore dell’attenzione alla salute e al benessere psico-fisico.

Domenica 14 maggio le iniziative al Mercato Coperto proseguiranno con il Pasta Madre Day e gli showcooking dedicati a partire dalle 9 e con la festa della Mamma che vedrà i bambini e le loro mamme in cucina con Masterkids Italia per un laboratorio divertente a quattro mani. L’evento di Masterkids Italia è già sold out.

Si ricordano gli orari del Mercato Coperto di via Farnesiana,17 a Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.