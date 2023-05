Giornata mondiale della Fibromialgia: XNL si accende di viola

XNL tornerà a illuminarsi di viola nella notte fra il 12 e il 13 maggio. Così la Fondazione di Piacenza e Vigevano rinnova anche quest’anno il suo sostegno alla campagna di sensibilizzazione che il Comitato fibromialgici uniti (Cfu) ha intrapreso, a livello nazionale, affinché fibromialgia, encefalomielite mialgica – nota anche come sindrome da fatica cronica – e sensibilità chimica multipla siano riconosciute come patologie invalidanti. Un passaggio indispensabile per consentire ai pazienti di avere accesso alla parziale esenzione dal ticket sanitario e dei farmaci necessari alle cure.

Già lo scorso anno in questa data XNL si era colorato di viola. È infatti dal 2007 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto il 12 maggio per celebrare la Giornata Mondiale della Fibromialgia. Molti edifici pubblici e monumenti in Italia si illumineranno ad hoc per portare l’attenzione su questa condizione clinica spesso invisibile: una malattia cronica che si può manifestare a qualsiasi età e che nostro Paese colpisce quasi 2 milioni di persone, in prevalenza donne. La complessità di questa condizione dolorosa, a carico di diversi organi e apparati, spesso rende difficile la diagnosi.

Ricordiamo che è anche possibile sottoscrivere la petizione di Cfu Italia dal sito www.cfuitalia.it e contattare la referente piacentina dell’associazione Maria Carla Cejas all’indirizzo cfu.er.carlacejas@gmail.com