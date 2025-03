Mercanti di Qualità a Gossolengo domenica 9 marzo aprono il calendario degli eventi della primavera-estate 2025 -AUDIO

Mercanti di qualità a Gossolengo, domenica 9 marzo dalle 8 alle 19 e con loro tutte le novità moda, gli accessori, la biancheria per la casa tutto rigorosamente Made in Italy, fiori e piante, enogastronomia, oggettistica e artigianato. L’appuntamento è l’inizio della serie di eventi che caratterizzeranno il territorio nel periodo Primavera Estate 2025 che si protrarranno fino a settembre.

Mercanti di Qualità a Gossolengo, una collaborazione consolidata

“Si tratta di una collaborazione consolidata – racconta il Sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri – oramai si può dire che è tradizione, abbiamo trovato un partner che è affidabile, garantisce un servizio che è a un livello molto alto”.

Intervista con il Sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri

Mercanti di Qualita a Gossolengo, un evento atteso

“È un appuntamento apprezzato perché sicuramente innanzitutto è un piccolo volano per le attività del paese e poi perché crea aggregazione. In ogni appuntamento c’è sempre animazione e altro, quindi un momento che ormai è diventato quasi una tradizione. I cittadini s’informano su quando sarà l’appuntamento, noi siamo pronti per la prossima domenica e sarà solo il primo appuntamento di una serie”.

Un programma degli eventi primavera estate 2025 a Gossolengo

“Con questo primo mercato di fatto si apre la stagione degli eventi, abbiamo domenica 9 marzo i Mercanti di Qualità, alla fine di marzo la marcia del Gonfalone organizzata dal gruppo podistico Italpose, società storica di Gossolengo. Ad aprile tornano i Mercanti di Qualità e il 12, nel pomeriggio si terrà una gara ciclistica femminile, un evento oramai diventato un appuntamento fisso”.

Maggio

“A maggio il 18 tornano i Mercanti di Qualità, ci saranno poi alcuni eventi che si terranno anche nelle nostre frazioni come a Quarto, dove è prevista la festa e a giugno la nostra storica Fiera dell’Usato, anche se adesso ha una denominazione leggermente diversa, si tratta di quella che è stata per i precedenti 40 anni la fiera dell’usato”.

Torna il cinema in piazza

“Previsto il ritorno di Cinema in Piazza, abbiamo cercato di rimpolpare il numero di appuntamenti, ce ne saranno almeno cinque, quindi per cinque settimane ci sarà la visione di un film nella nostra bella piazza”.

Da luglio a settembre

“Fino a luglio ci saranno le feste dell’Aspi di Settima, quella della Pro Loco di Gossolengo, per arrivare poi all’appuntamento top del divertimento con il Radio Sound Quiz Show previsto per il 23 agosto. A settembre ci sarà una bella serie di eventi ancora molto intensi per portare gente in piazza e per avere ancora più possibilità di aggregazione.

Informazioni

I Mercanti di Qualità saranno a Gossolengo, domenica 9 marzo dalle 8 alle 19 e con loro tutte le novità moda, gli accessori, la biancheria per la casa tutto rigorosamente Made in Italy, fiori e piante, enogastronomia, oggettistica e artigianato. Previsti giochi di una volta, l’animazione e gli street food con tante prelibatezze.