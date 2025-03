L’esercito del Ducato di Parma e Piacenza, presentazione del volume il 10 marzo

“L’esercito del Ducato di Parma e Piacenza – Le truppe dei primi Borbone 1732-1736 e 1748-1802”: questo il titolo del volume di Mario Zannoni (Casa editrice Alessandro Farnese) che verrà presentato lunedì 10 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza con l’intervento dell’autore in dialogo con l’editore Massimo Galli.

Il libro chiude un ciclo di ricerche e di pubblicazioni iniziato nel 1981 con “L’Esercito Farnesiano dal 1694 al 1731”, cui seguì nel 1984 “Le Reali Truppe Parmensi da Carlo III a Luisa Maria di Borbone 1849-1859”. È del 2012, invece, l’uscita di “L’Esercito del Ducato di Parma e Piacenza – Le truppe di Maria Luigia 1814-1847”. Negli auspici dell’autore, che con questa pubblicazione i lettori riescano a valutare il significato della presenza del militare nella vita quotidiana di allora, aggiungendo così un altro tassello alla conoscenza storica del Ducato.

L’esercito del Ducato di Parma e Piacenza

Mario Zannoni è analista nel Laboratorio di tecnologia applicata del Consorzio del Parmigiano Reggiano dal 1978; dal 1989 è responsabile Analisi sensoriale del Consorzio stesso e dal 1998 responsabile qualità ed analisi sensoriale dell’Organismo Controllo qualità. Dal 2000 al 2012 è stato professore a contratto di Analisi sensoriale all’Università Cattolica, sede di Piacenza-Cremona e dal 2021 è consulente di Analisi sensoriale per l’aceto balsamico.

Oltre a scrivere libri sulla storia del formaggio e sulla storia del cibo italiano, è autore di una decina di volumi sulla storia militare dell’Italia settentrionale e sul Ducato di Parma e Piacenza nel più ampio contesto europeo.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).