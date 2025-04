Il tour dei Mercanti di Qualità fa tappa ad Agazzano il 4 maggio. Grazie ai banchi del made in Italy, in ogni tappa c’è un paese da scoprire, nuovi outfit da provare, prodotti enogastronomici, idee per rinnovare e rendere più bella la tua casa, e tanto divertimento.

Domenica 04 maggio i Mercanti di Qualità saranno in piazza ad Agazzano, incorniciati dalla magnifica vista del Castello Anguissola Scotti. Dalle 8, alle 19,00 tante novità di qualità e alle 16 animazione per tutta la famiglia.