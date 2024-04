Mercanti di Qualità, un doppio appuntamento per il week end, il 25 aprile a Ponte dell’olio e il 28 a Ferriere – AUDIO

Mercanti di Qualità, pronti per il week end del 25 aprile con un doppio appuntamento Giovedi 25 Aprile in Piazza 1° maggio a Ponte dell’Olio e domenica 28 aprile nel piazzale delle Miniere a Ferriere. Protagonista semprela la qualità dei prodotti rigorosamente “made in Italy”.

Marcanti di Qualità, a Ponte dell’Olio

“C’è fermento per il nostro ritorno a Ponte dell’Olio in Val Nure – racconta Gloriana Tironi Presidente dell’Associazione Mercanti di Qualità – siamo davvero entusiasti, giovedi 25 aprile saremo in pizza 1° Maggio, con noi porteremo come sempre il meglio del Made in Italy con le ultime novità per la primavera con abbigliamento e calzature per Donna, Uomo e bambino, articoli per la casa, fiori e piante, enogastronomia locale e non spazio anche all’artigianato e ai creativi dalle 8 alle 19. Dalle 16 i giochi di una volta, i negozi saranno aperti”.

Audio intervista Gloriana Tironi

Marcanti di Qualità, a Ferriere

“Domenica 28 aprile ci sposteremo in alta Val Nure – ancora Gloriana Tironi dei Mercanti di Qualità – saremo di nuovo al completo con tutti i nostri prodotti in esposizione sempre dalle 8 alle 19, ci trovate nel Piazzale delle Miniere”.

Informazioni

