Sventò un femminicidio, anche il 16enne piacentino Emanuele tra i giovani “alfieri” premiati da Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 attestati d’onore di Alfiere della Repubblica ad altrettanti giovani italiani, nati dal 2000 in poi (i più giovani nel 2015). “Solidarietà per l’ambiente e per la cultura è il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani Alfieri”, si legge nella nota del Quirinale che annuncia i loro nomi. Tra i premiati anche Emanuele Nicola Affaticati, il ragazzino piacentino che nel dicembre 2022 sventò un femminicidio.

“Per aver sventato, con coraggio, il piano di un uomo intenzionato ad uccidere la sua ex compagna. È stato grazie alla prontezza e al senso civico dimostrati che si è potuto scongiurare un epilogo potenzialmente drammatico”, questa la motivazione del Quirinale.

L’episodio

Tutto era iniziato alla fermata di Fiorenzuola, dove il ragazzino, allora 15enne, era salito su un convoglio diretto a Bologna. Una volta preso posto all’interno di una carrozza, il giovanissimo, di origini romene, aveva realizzato di essersi seduto per puro caso vicino a un connazionale, di circa 30 anni.

Già perché il 30enne a un certo punto aveva deciso di telefonare a una ragazza, anch’essa romena. Improvvisamente, però, il 15enne aveva sentito qualcosa di agghiacciante. In lingua madre, il 30enne stava di fatto minacciando la donna all’altro capo del telefono, spiegandole che stava per raggiungerla a Modena dove l’avrebbe uccisa.

Sentendo quelle parole, il ragazzino si era allontanato e aveva chiamato i carabinieri. I militari fiorenzuolani avevano allertato la polizia di Modena la quale aveva atteso l’uomo in stazione: in effetti il 30enne aveva con sé un coltello da cucina. Da quanto emerso durante gli accertamenti, pare che il 30enne fosse partito da Misano Adriatico (Rimini), dove risiedeva, per raggiungere Modena, città dove viveva la donna oggetto delle sue folli intenzioni.