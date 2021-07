A spasso lungo le strade di Borgotrebbia in piena notte, due cani salvati dalle guardie di Metronotte Piacenza.

Stavano viaggiando attraverso il centro abitato di Borgotrebbia quando si sono imbattuti in due cani di grossa taglia, a spasso per le stradine del paese in piena notte, poco prima dell’alba. Protagonisti i vigilanti di Metronotte Piacenza.

Le guardie giurate hanno tentato di avvicinare i due cani ma hanno dovuto prima conquistare la loro fiducia. Non è stato semplice ma alla fine gli operatori sono riusciti a bloccare i due animali evitando che mettessero in pericolo la propria incolumità. Essendo entrambi provvisti di medaglietta, è stato possibile contattare i proprietari e riportarli a casa.