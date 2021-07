Al via questa mattina i lavori di riqualificazione sullo Stradone Farnese, come cambia la viabilità

Sono iniziati questa mattina i gli interventi di riqualificazione della pavimentazione dello Stradone Farnese, nel tratto compreso tra via Giordani e piazzale Libertà. Per tale ragione, la direzione lavori ricorda che sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e il limite di velocità a 10 Km/h.

Inoltre, fino al termine dei lavori è istituito il senso unico di marcia nel tratto interessato, con direzione da via Giordani verso piazzale Libertà. Da piazzale Libertà, per raggiungere il tratto dello Stradone Farnese tra via Giordani e Corso Vittorio Emanuele occorre utilizzare una viabilità alternativa, come ad esempio via IV Novembre e piazzale Genova.

Tutte le strade che, nel tratto interessato dai lavori, si immettono sullo Stradone Farnese, avranno l’obbligo di dare precedenza e di svoltare esclusivamente in direzione di Piazzale Libertà.