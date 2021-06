Metronotte Piacenza e Progetto Vita insieme per “vigilare il cuore della città”: ventisette pattuglie dotate di defibrillatore, primo caso in Italia – FOTO

Da oggi anche le pattuglie di Metronotte Piacenza saranno dotate di defibrillatore. Un’iniziativa unica in Italia, firmata Progetto Vita. Un’iniziativa, chiamata “Vigiliamo il Cuore nella Tua Città”, che conferma il ruolo di Piacenza come modello e capofila nella cardioprotezione. Nello specifico parliamo di 27 vetture che saranno dotate di apparecchio salvavita. Questa mattina sono stati consegnati i primi apparecchi, ma prosegue la campagna di raccolta fondi prosegue sulla piattaforma “Crow for Life” di Crédit Agricole. Per informazioni o per aderire si può consultare il sito web www.ca-crowdforlife.it.

Facile immaginare l’impatto di questa idea, resa possibile grazie alla preziosa disponibilità di Metronotte Piacenza; ma il merito va anche all’impegno instancabile di Valter Bulla che ha avviato una raccolta fondi che ha reso possibile l’acquisto dei defibrillatori.

“E’ un progetto pilota in Italia. Un primo esempio da seguire per tutte le città che vorranno anticipare il soccorso in caso di arresto cardiaco – spiega Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita – il personale delle pattuglie di Metronotte Piacenza, adeguatamente formato, sarà così in grado di effettuare, in tempi rapidi, le prime manovre di soccorso usando il defibrillatore, che sarà disponibile, in attesa dell’arrivo della ambulanza”.

“L’impegno di Metronotte Piacenza in questo nuovo progetto – annuncia il Presidente Pietro Ercini – è quello di mettere a disposizione della cittadinanza la nostra Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e ben 27 delle oltre 70 pattuglie operative. Le nostre pattuglie operano sul territorio della città e della provincia di Piacenza sulle 24 ore, 365 giorni all’anno. Le nostre guardie giurate, che verranno formate sull’utilizzo del DAE, saranno più di 90. Noi stiamo già acquistando un defibrillatore per allestire la prima pattuglia”.