Mezzo di Iren perde olio in centro storico: ciclisti e pedoni scivolano, una donna finisce in ospedale

Mattinata movimentata nel centro storico di Piacenza, dove una lunga scia d’olio è stata notata lungo le principali vie cittadine, dai chiostri del Duomo fino a largo Battisti. Secondo quanto emerso, il liquido sarebbe stato perso da una spazzatrice di Iren a causa di un guasto meccanico avvenuto durante il servizio di pulizia.

Strade sdrucciolevoli e cadute

L’olio ha reso il fondo stradale particolarmente scivoloso, provocando la caduta di diversi ciclisti e pedoni che non si sono accorti in tempo della chiazza. Una ciclista ha riportato una storta alla caviglia: è stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

Intervento della Polizia Locale e bonifica delle strade

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli operatori di Sicurezza e Ambiente, che hanno avviato immediatamente le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.

La strisciata di olio si estende dai chiostri del Duomo, attraversando piazza Duomo, via Chiapponi, piazza Sant’Antonino e via Sant’Antonino, fino a largo Battisti.

Durante la mattinata è stata disposta la bonifica con il lavaggio del porfido lungo tutto il tratto interessato, per ripristinare le condizioni di sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

