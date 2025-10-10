Bettola, uomo cade dalle scale di casa: trasportato in elisoccorso a Parma

Cade dalle scale di casa, ferito un uomo a Bigotti di Bettola, nella mattinata di venerdì 10 ottobre. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, quando l’uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto riportando alcuni traumi.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure. Considerata la dinamica della caduta, è stato poi attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma, per il trasferimento dell’uomo all’Ospedale Maggiore della città ducale.
Ferito non in pericolo di vita
Nonostante i traumi riportati, le condizioni del ferito non sono gravi. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti e ulteriori controlli.