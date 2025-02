Michele Placido il 10 febbraio a Piacenza al PalabancaEventi di via Mazzini. L’attore e regista sarà ospite della Banca di Piacenza alle 18, per l’anteprima dello spettacolo “Pirandello – trilogia di un visionario” di cui parlerà in dialogo con il direttore del Teatro Verdi di Fiorenzuola (dove l’attore si esibirà martedì 11 febbraio) Mino Manni.

Michele Placido il 10 febbraio a Piacenza

Si tratta di un viaggio nel mondo del grande poeta italiano – in occasione delle celebrazioni del 90° anniversario del Premio Nobel per la letteratura a lui assegnato – che abbraccia tre delle opere più iconiche: L’uomo dal fiore in bocca, La Carriola e Sgombero. Il regista e interprete ci offre una prospettiva unica su Pirandello, celebrando la maestria di un autore che ha saputo sondare le profondità dell’animo umano. Lo spettacolo è sostenuto dalla Banca di Piacenza.

Informazioni

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).