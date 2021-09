Davanti al giudice minaccia di morte uno dei testimoni, 40enne arrestato durante il processo

Era in aula per essere sottoposto a processo, una storia di stalking nei confronti della ex moglie di 40 anni. Nello specifico le accuse riguardavano atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare dopo la separazione. La denuncia era stata presentata dalla ex consorte a fine gennaio 2021 e da lì era iniziato l’iter giudiziario.

Ieri l’uomo, anche lui di 40 anni, ha complicato notevolmente la propria posizione.

Durante l’udienza, infatti, si è scagliato verbalmente contro uno dei testimoni, passando dalle offese alle minacce di morte. L’imputato è stato così arrestato e dovrà dunque rispondere anche di questa nuova accusa. Nel frattempo si trova agli arresti domiciliari.