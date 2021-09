Investito da un’auto mentre attraversava in via Taverna, non ce l’ha fatta l’uomo di 86 anni

Troppo gravi le ferite riportate, non ce l’ha fatta l’uomo di 86 anni che ieri è stato investito da una vettura in via Taverna, davanti all’ospedale. I sanitari avevano condotto l’anziano al vicino pronto soccorso, un intervento dunque più tempestivo che mai, ma non è stato sufficiente a salvare la vita dell’uomo.

Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti del caso. Pare che la vittima stesse attraversando lungo le strisce pedonali, ma anche questo dettaglio deve essere accertato, anche per definire la posizione della donna al volante dell’auto.