Sicurezza, vertice col ministro Piantedosi. Ipotesi zone rosse anche a Piacenza: “E poi rinforzi entro la fine dell’anno” – VIDEO

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Piacenza questa mattina,15 luglio, per incontrare il sindaco Katia Tarasconi, il prefetto Paolo Ponta e le istituzioni piacentine. Un incontro incentrato sul tema “sicurezza” divenuto tristemente d’attualità negli ultimi giorni. Il sindaco aveva lanciato un appello al ministro in una lettera, chiedendo appunto un incontro.

“Abbiamo fatto una buona discussione, molto approfondita, anche proprio di analisi non solo numeriche o quantitative di dati. Abbiamo preso atto anche di qualche dato non negativo: dai primi 6-7 mesi di questo anno, se uno guarda i dati statistici, c’è il segno tangibile di quella che è l’azione che stanno facendo le forze dell’ordine insieme alle autorità locali, ovvero una sensibile flessione numerica dei reati”, ha detto il ministro al termine del vertice.

“Ma noi siamo consapevoli che questo non deve esaurire la discussione, quindi abbiamo analizzato nel dettaglio il quadro dei fenomeni che sono sulla città. Il ministro parla di “iniziative che tengano conto di alcuni fenomeni che risentono di una presenza straniera, lo dico per un dato oggettivo, presenza straniera di quella non positiva, parliamo dei gruppi che si fronteggiano per il controllo di alcune zone di spaccio. Ho demandato di analizzare eventuali formule adottate altrove con qualche successo: per esempio le cosiddette zone rosse, aree in cui concentrare maggiormente l’attenzione. Occorre vedere se ha senso farlo in qualche zona del centro cittadino o anche in provincia”.

“Rinforzi? Rinforzi sicuramente, io ho fatto presente quello che è stato l’impegno fin qui messo in campo. Dall’inizio dell’anno scorso fino ad adesso abbiamo tenuto il passo di quelle che sono le dismissioni per la cessazione del servizio e del personale che andava via, più qualcosina. Quindi già abbiamo un trend positivo. Poi io segnalo che quando subentra un giovane a un operatore meno giovane che va, via vuol dire che entra con una forza fresca rispetto a quel momento”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy