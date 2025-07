Prefetto, terzo cambio in tre anni per Tarasconi: “Dispiaciuta, stavamo lavorando bene e ora dovremo ricominciare da zero” – AUDIO

“Ovviamente fa piacere che il Ministro sia venuto e abbia fatto il tavolo sulla sicurezza insieme a noi, confido nel fatto che entro la fine dell’anno possano arrivare nuovi agenti, abbiamo parlato anche del tema delle telecamere e quindi di un investimento probabile direi anche da parte loro, abbiamo guardato tutti i dati, da quello dei furti in appartamento alla microcriminalità che sappiamo essere il problema principale e poi ovviamente c’è questo cambio di prefetto”.

Il sindaco Katia Tarasconi non nasconde la delusione per il cambio al vertice della prefettura, con Paolo Ponta che lascerà il posto a Patrizia Palmisani.

Come ha preso questa notizia?

“Sono molto dispiaciuta, molto dispiaciuta perché cambiare in questo momento il prefetto, soprattutto in questo momento, dopo neanche due anni, significa ricominciare da capo. Sono certa che chi arriverà sarà un ottimo prefetto e faccio i migliori auguri al prefetto Ponta però devo dire che stavamo lavorando, e stavamo lavorando bene. A volte le logiche sono diverse e quindi mi dispiace tanto proprio perché ovviamente significa ricominciare da zero, questo sarà il mio terzo prefetto in tre anni”.

