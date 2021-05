I gialloneri di Bartolomeo vincono anche il match di ritorno e ora sfideranno la vincente tra Moma Anderlini Modena e Querzoli Forlì

Missione compiuta per la Canottieri Ongina, che supera il primo turno play off in serie B maschile archiviando positivamente la pratica-Sassuolo. Dopo il 3-1 dell’andata centrato mercoledì scorso in trasferta al PalaPaganelli, la squadra di Mauro Bartolomeo ha completato l’opera tra le mura amiche del palazzetto di Monticelli, vincendo anche la gara di ritorno, questa volta in tre set.

Il passaggio del turno era già arrivato dopo la conquista dei primi due set, sufficienti per accedere alla seconda fase: l’avversario si conoscerà domani (domenica) e uscirà dalla vincente tra Moma Anderlini Modena (vincitrice 3-0 all’andata) e Querzoli Forlì, di scena nel ritorno in terra romagnola.

Tutto facile per la Canottieri Ongina, sempre padrona del campo con autorità, senza mai metter in discussione il bottino in palio. Se all’andata il muro era stato spartiacque in modo evidente (pur facendo bene anche in questo match di ritorno), nella seconda sfida la supremazia più eclatante si è vista soprattutto in attacco. Top scorer di giornata, l’opposto Henry Miranda ,autore di 21 punti.

CANOTTIERI ONGINA-KERAKOLL SASSUOLO 3-0

(25-15, 25-17, 25-18)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 8, Miranda 21, Perodi 2, De Biasi 11, Scrollavezza, Caci 14, Cereda (L), Amorico 1, Kolev. N.e.: Paratici, Msatfi, Rossi (L), Ousse, Bartoli. All.: Bartolomeo

KERAKOLL SASSUOLO: Calosi 5, Marani 1, Anceschi 5, Camellini 1, Sartoretti 7, Mantovani 11, Liccardo (L), Giuriati , Intermite 3. All.: Di Mattia

ARBITRI: Lo Verde e Fichera