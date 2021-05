La Pallavolo Sangiorgio è sconfitta da Faenza e chiude la stagione

Non sorride il return match alla squadra piacentina. Non riesce la rimonta, la gara di ritorno dei play off promozione per la B1 nel girone G è favorevole alla Fenix Faenza che, dopo il 3-0 del PalaSangiorgio, replica tra le mura amiche per 3-1.

Serviva un’impresa ma l’impresa non c’è stata, anche se nel secondo set la squadra albiceleste è andata vicina a rimettere sul binario giusto la gara. Nel primo set la Pallavolo Sangiorgio parte contratta e permette alle padrone di casa di imporre il loro gioco, cedendo per 25-18. Più lottato il secondo con le albicelesti che si portano sul 12-16, alcuni errori permettono a Faenza di impattare sul 18-18 e rientrare nel set; le due squadre vanno a braccetto sino al colpo di coda della Fenix che si porta sul 23-22, Fava ed Hodzic (le uniche in doppia cifra tra le fila piacentine) riagguantano la parità, 24-24. Faenza è più cinica e chiude ai vantaggi (26-24), centrando la qualificazione al secondo turno.

Nel terzo e quarto set sia coach Capra sia Serattini danno spazio a tutto il roster con il risultato di un parziale vinto a testa. La Pallavolo Faenza proseguirà l’avventura della post season nel cammino che può portare in B1 dove affronterà la Tirabassi&Vezzali Campagnola (che a sua volta ha eliminato la Fatro Ozzano) mentre la Pallavolo Sangiorgio archivia una stagione lunga, complicata e, a tratti difficile.