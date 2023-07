Modena City Ramblers in concerto a Travo il 14 luglio: “La nostra storia in un luogo suggestivo” – AUDIO

Modena City Ramblers in concerto a Travo il 14 luglio al Parco Archeologico Neolitico: “La nostra storia in un luogo suggestivo”. Lo ha detto a Radio Sound Franco D’Aniello, flautista e fondatore della band.

Noi stiamo portando in tour il nostro ultimo lavoro discografico Altomare, giunto dopo sei anni di attesa. A Travo, presenteremo le canzoni di questo nuovo cd di inediti, ma non mancheranno i brani storici della band, quelle che non possiamo non fare.

Una lunga carriera che parte dal 1991

All’inizio eravamo tutti amanti della musica irlandese poi le sonorità sono rimaste però dopo abbiamo girato il mondo alla ricerca di nuove contaminazioni. Ormai sono più di 30 anni che siamo lungo la strada”.

C’è ancora voglia di sperimentare

Sì, ma soprattutto abbiamo voglia di dire tante cose, soprattutto in questi ultimi anni difficili. Noi pensavamo al 2000 come un millennio bellissimo, ma invece di cose che non vanno nel mondo c’è ne sono tante. Noi comunque vogliamo raccontare storie che cercano l’ottimismo nella vita.

Di cosa parla il vostro ultimo lavoro discografico?

Del nostro Mar Mediterraneo. Un mare che va ripreso come luogo mentale di scambi di culture come abbiamo fatto negli ultimi 3mila anni.

Modena City Ramblers in concerto a Travo

Travo Balafolk: Modena City Ramblers

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Da Novembre 2022 la band ha portato il tour celebrativo anche nei club italiani.

Tra marzo e aprile 2023 i Ramblers tornano in studio, a sei anni dall’ultimo disco di inediti. ALTOMARE (Modena City Records) – la cui copertina è realizzata da TVBOY, artista e famoso esponente del movimento Neo Pop – è un disco totalmente indipendente. In questo nuovo album si ritrovano tutte le tematiche che compongono la forte identità musicale della band, per undici nuove canzoni ‘affidate alla corrente’, undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza: santi, poeti, naufraghi, capitani coraggiosi, clandestini, disertori, sconfitti ma mai arresi, una umana ciurma in cammino, con le sue contraddizioni e le sue meraviglie. Nei suoni di questo lavoro si ritrovano tutte le identità musicali della band: dall’Irlanda all’Africa sahariana attraversando il Mediterraneo, sperimentando e incrociando generi, linguaggi e ispirazioni.

Venerdì 14 Luglio Ore 21.30 TRAVO BALAFOLK

Concerto Modena City Ramblers

Parco Neolitico – Travo (PC)