Nuove aree commerciali a Piacenza, Laura Chiappa di Legambiente: “Città satura, non c’è un interesse pubblico” – AUDIO

Continua a far discutere il piano immobiliare della città con l’avvento di un nuovo supermercato nell’area di via Einaudi. Sul tema è intervenuta a Radio Sound, la Presidente della sezione piacentina di Legambiente Laura Chiappa

Noi lo dicamo da anni, anche con le precedenti Giunte : la città di Piacenza è satura di aree commerciali. Non solo alimentari, ma anche di altro tipo.

Cosa dovrebbe fare l’attuale Giunta?

Visto che deve mettere mani al PUG servirebbe fermarci un attimo e decidere con i cittadini, magari con un percorso partecipato, che cosa fare di queste aree richieste dai privati come edificabili, dove potrebbero sorgere dei centri commerciali. Secondo noi potrebbe esserci un’inversione di rotta perché la Legge Regionale permette alle Amministrazioni Comunali di dire no ai privati. In particolare perché c’è un principio fondamentale che va rispettato, quello dell’interesse pubblico. Purtroppo la Giunta non ha preso in esame questo concetto! Qual è l’interesse pubblico ad avere a Piacenza altri Centri Commerciali, in una città già satura di aree commerciali? Noi crediamo che non ci sia questo interesse, quindi si può dire di no.

C’è chi parla di scontro tra progresso e questioni ambientali?

Non dovrebbe esserci uno scontro, ma un interesse comune. Non bisogna dare sempre importanza all’interesse dei privati. Se la città non ha bisogno di certi interventi, questi non vanno fatti.

Nuove aree commerciali a Piacenza, Laura Chiappa di Legambiente: AUDIO intervista

