Lavori in strada, modifiche alla viabilità in città e provincia

Si comunica che, in occasione dell’evento fieristico Geofluid a Piacenza Expo, dalle ore 24 di martedì 12 alle ore 14.30 di sabato 16 settembre, in viale dell’Agricoltura nelle aree di sosta esterne alla carreggiata dal civico 61 a via Belizzi e nell’area di parcheggio compresa tra via Belizzi e strada dei Dossarelli, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per i mezzi sopra i 35 q.li.

Inoltre, in concomitanza con la manifestazione “Piacenza è un mare di sapori”, dalle ore 18 di venerdì 15 alle ore 24 di domenica 17 settembre, in piazzetta Sant’Ilario è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tre stalli di sosta.

Infine, per consentire l’effettuazione di un trasloco, dalle ore 10 alle ore 13 di venerdì 15 settembre, in via San Giuliano e in vicolo del Pavone è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia ma con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto).

Si comunica che, per garantire l’esecuzione in sicurezza di uno scavo per la posa di una linea telefonica, dalle ore 8 di lunedì 18 settembre alle ore 17 di mercoledì 20 settembre, in via Mandelli, nel tratto di strada compreso tra il civico 13 e l’incrocio con via Mazzini, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Inoltre, per consentire l’effettuazione dei lavori di sostituzione di un tratto di tubazione fognaria, dalle ore 7 di lunedì 18 settembre alle ore 24 di venerdì 22 settembre, in via Padre Dionigi Carli è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia e con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto), mentre nella stessa via, tra i civici 2/A e 4, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata.

Di nuovo, per consentire la prosecuzione dei lavori di rifacimento della rete metano, dalle ore 7 di lunedì 18 settembre alle ore 24 di sabato 28 ottobre, in via Verdi, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Santa Franca e quello con Corso Vittorio Emanuele II, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta permanente con rimozione forzata ambo in entrambi i lati della carreggiata. Negli stessi giorni verrà disattivata la telecamera di controllo posta in via San Giovanni.

Infine, per dare modo di realizzare un getto di fondazioni di rinforzo in un fabbricato, dalle ore 7 alle ore 18 di venerdì 15 e lunedì 18 settembre, in via Gregorio X, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Gioia e quello con via Genocchi, sono istituiti i divieti di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia e con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto) e di sosta permanente con rimozione forzata. Tale ultimo divieto è istituito anche nei pressi del civico 12 di via Giordano Bruno.

Modifiche in provincia

Strada Provinciale n. 47 di Antognano, interruzione della circolazione stradale

Nei territori comunali di Lugagnano Val d’Arda e Vernasca, per lavori, dal 14 al 21 settembre (esclusi giorni festivi) tra le ore 7.30 e le ore 19

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di posa conglomerato bituminoso lungo la Strada Provinciale n. 47 di Antognano, nei territori comunali di Lugagnano Val d’Arda e Vernasca.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 47 di Antognano da località Vicanino a intersezione con Strada Provinciale n. 63 di Taverne, dalle ore 07:30 alle ore 19:00, dal giorno 14/09/23 al giorno 21/09/23 (esclusi giorni festivi), per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

Strada Provinciale n. 73 di Lago, interruzione della circolazione stradale

Nel territorio comunale di Corte Brugnatella, nei giorni feriali fino al 29 settembre, per lavori di pavimentazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 73 di Lago, nel territorio comunale di Corte Brugnatella.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 73 di Lago, dalla progressiva km 0+000 circa (Bivio Strada Statale n. 45) alla progressiva km 8+400 circa (Pieve di Montarsolo), in tutti i giorni feriali, dal 11.09.2023 al 29.09.2023, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.