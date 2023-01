Modifiche alla viabilità in centro storico, le informazioni

Si comunica che, per consentire il trasferimento dei materiali di scena necessari per l’allestimento di uno spettacolo teatrale, dalle ore 11 di venerdì 27 alle ore 24 di sabato 28 gennaio, in via San Siro, nel tratto compreso tra i civici 4 e 13 e in via Nova, dall’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II fino al civico 22, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, mentre dalle ore 11 alle 20 di venerdì 27 e dalle ore 18 alle 24 di sabato 28 gennaio, in via San Siro, nel tratto compreso tra l’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II e l’ingresso del parcheggio Politeama, è istituito il divieto di circolazione, dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate.