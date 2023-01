Lavori in città, le modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili sulla facciata di un edificio, dalle ore 8 alle ore 18 di lunedì 23 gennaio, in via Della Ferma, tra l’incrocio con via Giordano Bruno e quello con via Gioia, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione, dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno procedere in entrambe le direzioni ma con la massima cautela.

Inoltre, allo scopo di garantire l’esecuzione in sicurezza di alcuni lavori di rifacimento della rete di distribuzione del metano, dalle ore 8 di lunedì 23 gennaio alle ore 18 di venerdì 10 febbraio, in viale Il Piacentino è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.

Ulteriormente, la prevista realizzazione dei lavori di smontaggio di una gru edile, ha imposto la necessità di istituire giovedì 26 gennaio, dalle ore 8.15 fino al termine dell’attività, in via Scalabrini, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Chiapponi e quello con via San Vincenzo, i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata (con l’eccezione dei veicoli a servizio del cantiere).

Ancora, onde consentire la riparazione di un guasto della rete di teleriscaldamento, dalle ore 7 di lunedì 23 alle ore 24 di venerdì 27 gennaio, in via Cavaglieri, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emilia Parmense e quello con via Magnani, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato (regolati dalla segnaletica di cantiere e da movieri), nonché il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, nei tratti indicati dalla segnaletica di cantiere.

Infine, vista la necessità di proseguire i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, dalla mezzanotte di martedì 31 gennaio alle ore 24 di venerdì 31 marzo, nei pressi del civico 4 di via Asse è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.