Modifiche della viabilità a Piacenza

Modifiche alla viabilità a Piacenza, per garantire l’installazione in sicurezza di una gru presso un cantiere edile, dalle ore 7 alle ore 18 di martedì 10 ottobre, in via Campagna, nel tratto di strada compreso tra il civico 18 e l’incrocio con vicolo Molineria Sant’Andrea, è istituito il doppio senso di marcia, ad uso esclusivo dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private; mentre sempre in via Campagna, ma nel tratto di strada tra l’incrocio con piazza Borgo e il civico 18, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Inoltre, per dare la possibilità di sostituire due caldaie presso un edificio, dalle ore 7 alle ore 18 di martedì 10 ottobre, in via Boselli, nel tratto di strada compreso tra la rotonda formata con Corso Europa e il civico 59, è istituito il divieto di circolazione