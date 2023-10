“La Madonna di Raffaello e il suo monastero, esperienza multimediale il 28 e 29 ottobre

Il 28 e 29 ottobre 2023 torna “La Madonna di Raffaello e il suo monastero: immersive experience”, un’esperienza innovativa, multimediale e immersiva che racconta la Madonna Sistina di Raffaello e il complesso monastico di San Sisto, luogo per il quale la celebre opera fu commissionata.

Nella straordinaria e suggestiva cripta della chiesa abbaziale, attraverso video-proiezioni e suggestive installazioni, si ripercorreranno la storia del Monastero di San Sisto e il viaggio della Madonna Sistina di Raffaello.

Sarà inoltre possibile un esclusivo approfondimento tramite visite guidate che condurranno i visitatori alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico abitualmente non aperto alla fruizione, in quanto area militare. La Caserma “Ten. Filippo Nicolai” aprirà quindi le porte ai visitatori (nelle date di apertura della mostra e con visita guidata) grazie alla collaborazione tra il Ministero della Difesa (Forze Armate del II Reggimento Pontieri) e la Diocesi di Piacenza-Bobbio, restituendo così un gioiello architettonico e artistico alla città di Piacenza.

Il biglietto d’ingresso comprende:

• Esperienza immersiva in cripta, per rivivere attraverso tecnologie digitali la storia del monastero di San Sisto e della Madonna sistina di Raffaello (visita libera) + Visita guidata esclusiva all’ex monastero (area militare caserma “Ten. F. Nicolai”)

Extra

• Visita straordinaria all’Appartamento dell’Abate (solo al sabato su turno unico, non incluso nel biglietto di ingresso)

Orari visita immersiva in cripta: dalle 15:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)

Orari visite a chiostro grande, scalone, sala del capitolo e cappella affrescata in cui ha sede il piccolo e prezioso museo del Genio Pontieri (AREA MILITARE CASERMA TEN. NICOLAI): ore 15:00 | 16:00 | 17:00

Numero massimo di persone per visita: 20

Durata visita 50-55 minuti.

Necessario valido documento di identità per l’accesso.

Orari visita accompagnata all’appartamento dell’Abate

Sabato 28 ottobre 2023 alle ore 14:00

Numero massimo di persone per visita: 20

Prenotazione consigliata

Per conoscere i prossimi giorni di apertura della mostra, i prezzi e maggiori informazioni consultare il sito: www.piacenzapace.it/raffaello

Per maggiori informazioni e prenotazioni mandare una mail a madonna.raffaello.pc@gmail.com oppure chiamare il numero 3498078276 (attivo dalle 10 alle 18).

«LUCI D’OTTOBRE: LA VIA DELLA BELLEZZA A LUME DI CANDELA»

Sabato 28 ottobre, alle ore 20:45, la Cattedrale e il suo museo ospiteranno un itinerario culturale in cui gli spettatori verranno guidati, dalle luci delle candele, in una narrazione ricca di suggestioni: protagoniste saranno le sfumature del mese di ottobre che verranno interpretate attraverso l’osservazione di opere d’arte e del loro significato.

In questa speciale occasione, infatti, i due appuntamenti tradizionali per la valorizzazione di «Kronos – Museo della Cattedrale» “Una fiammella per Ognissanti” e “Un’opera al mese” si fonderanno in un unico evento, che porterà a percorrere un viaggio nel tempo, sulle orme di testimonianze di arte e fede lungo la via della bellezza fino alla cupola dipinta dal Guercino, incontrando le vite straordinarie dei santi, l’espressione e il valore artistico del nostro patrimonio costruito nei secoli fino ai giorni nostri intorno ai segni di devozione.

L’esperienza si concluderà ammirando in anteprima un dipinto dell’artista Paolo Barella, recentemente scomparso, proveniente dai depositi del «Museo Collezione Mazzolini» di Bobbio, in un dialogo tra antico e contemporaneo che si rinnova costantemente tra le sale del museo.

Prenotazione anticipata obbligatoria al numero 331 460 6435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00) o scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com

Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: giardino di via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 20:15.

La visita prevede un contributo di partecipazione, è a prenotazione obbligatoria e si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).

Aperture

Lunedì 30 ottobre, martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre 2023 , in occasione della festa di Ognissanti, Kronos – Museo della Cattedrale e la salita alla cupola del Guercino, saranno aperti per accogliere i visitatori nei seguenti orari:

Dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30)

Salite alla Cupola accompagnati dal personale del museo e senza obbligo di prenotazione: 15, 16, 17

Per info e prenotazioni scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435.