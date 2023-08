Lavori edili e modifiche temporanee alla viabilità in diversi quartieri, tutte le informazioni

Martedì 22 agosto, dalle 7.30 alle 17, per permettere la posa di apparecchiature idrauliche sul tetto di un edificio, sarà istituito il divieto di sosta permanente nell’area della carreggiata Sud di piazzale Marconi, di fronte a Borgo Faxhall, come evidenziato dall’apposita segnaletica di cantiere. Contestualmente, nella stessa carreggiata Sud verrà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da via Primogenita a viale Sant’Ambrogio, mentre sarà temporaneamente revocato il divieto di circolazione lungo la carreggiata Nord di piazzale Marconi.

Per consentire l’esecuzione di lavori edili, dalle ore 6 del mattino di lunedì 21 agosto alle 19 del 20 settembre prossimo, nel tratto di via Rapaccioli compreso tra i civici 8 e 10 saranno interdette la circolazione e la sosta. Contestualmente, nel tratto di via Rapaccioli tra il civico 8 e l’intersezione con via Morigi potranno transitare unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto che debbano accedere alle proprietà private, così come i mezzi di soccorso.

Anche in viale Beverora, per un intervento edilizio, tra le ore 6 del mattino di martedì 22 agosto e le 19 di mercoledì 23, sarà precluso il passaggio di pedoni e biciclette nel tratto di marciapiede tra i civici 69 e 73.

L’installazione di una gru di cantiere in via Chero, invece, determinerà il divieto di sosta permanente, su entrambi i lati, all’altezza del civico 52, con un restringimento di carreggiata e senso unico alternato da lunedì 21 agosto sino al 29 febbraio 2024.