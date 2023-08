Ravasio al Mondiale di Motonautica GT30 in Polonia. Alex Cremona: “Può conquistare una medaglia”

Jacopo Ravasio nel fine settimana sarà tra i protagonisti della prova unica del Mondiale GT30 in programma in Polonia a Trzcianka. Il pilota del team piacentino C&B Racing Academy (nella foto di Diego Crotti) è l’unico italiano impegnato nella gara che assegna il titolo iridato 2023.

Il giovane bergamasco arriva all’importante competizione dopo la prova nell’Europeo, una gara dimezzata dall’annullamento della manche di domenica a causa del forte vento. Nonostante l’interruzione, il pilota ha dimostrato ottime cose, a partire dal secondo posto ottenuto nelle qualifiche.

Il Team Coach Alex Cremona

Dopo il risultato del Campionato Europeo GT30 abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti alla competizione che mette in palio il titolo Mondiale. Ho visto i progressi di Jacopo e so che può puntare a una medaglia in Polonia. Nella scorsa gara a Viverone il ragazzo ha fatto emergere il suo talento nelle qualifiche e anche in gara. Ha dimostrato di poter essere competitivo lottando per la prima posizione, purtroppo poi ha pagato un po’ di inesperienza subendo una penalità.

Ravasio al Mondiale di Motonautica GT30

Non ha avuto modo di riscattarsi per l’interruzione della manifestazione europea – conclude Alex Cremona – quindi sono certo che tutta questa voglia di rivincita emergerà nelle 4 manche previste e Trzcianka. Noi saremo al suo fianco per supportarlo al meglio.