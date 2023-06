Mondiale di Motonautica in Polonia, Max Cremona cerca il bis nella F250

A Znin in Polonia sabato 3 e domenica 4 giugno si tiene la seconda prova del Campionato Mondiale di Motonautica. La classe F250 vede al via il vincitore della prima tappa del Mondiale, il campione piacentino Massimiliano Cremona. Ci auguriamo di poter ripetere il risultato precedente – spiega Massimiliano Cremona – cioè la vittoria in Repubblica Ceca. Sicuramente non sarà facile, dovremo lottare perché gli avversari, nella precedente prova, hanno avuto sicuramente delle indicazioni su come poter migliorare.

Mondiale di Motonautica in Polonia, Max Cremona cerca il bis

Il circuito – prosegue il campione piacentino – mi piace. E’ abbastanza misto, ma veloce, quindi siamo preparati. Dovremo trovare subito l’assetto ideale dalle prove e poi cercherò di dare il massimo per portare a casa il miglior risultato. Comunque niente previsioni o pronostici, scendiamo in acqua abbassando la visiera e cerchiamo come sempre di dare il meglio.

Nella tappa Mondiale in Polonia, nella F500, occhi puntati sul più volte campione piacentino Giuseppe Rossi, costruttore dei motori dello scafo di Massimiliano Cremona, mentre al via nella F125 ci sono i giovani italiani Luca Finotti e Mattia Calzolari.

