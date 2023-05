Motonautica F250 – Max Cremona trionfa in Repubblica Ceca nella prima gara del Mondiale

Max Cremona ricomincia la stagione vincendo, proprio come aveva chiuso la precedente. A Jedovnice in Repubblica Ceca, nella prima gara del Campionato Mondiale di Motonautica, il campione piacentino trionfa nella F250 dopo aver dominato tutte e tre le manche. Al secondo posto si piazza il bulgaro Nikola Todorov, mentre l’Inglese Wayne Turner si deve accontentare del gradino più basso del podio.

Durante il fine settimana è andato tutto bene e già dalle prove libere avevamo visto che eravamo competitivi. Abbiamo dovuto solo aggiustare alcuni set up della barca e del motore. Il Mondiale è iniziato bene e adesso dobbiamo comunque andare avanti continuando a lavorare per le prossime tappe perché anche gli avversari ora hanno un punto di riferimento. Sono certo che lavoreranno per essere pronti per battagliare, quindi guardiamo avanti sperando che il campionato prosegua su questa strada.