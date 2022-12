Mondiali 2022 – Marocco in semifinale, Piacenza invasa dai tifosi africani

Il Marocco ha fatto la storia! È la prima volta che una squadra Africana arriva in semifinale e in Qatar di fatto gioca in casa perché ha il supporto del mondo arabo. Anche a Piacenza c’è una nutrita fetta della popolazione che origini africane. E non sono mancati i festeggiamenti sia per il passaggio del turno ai quarti e ancor più importanti quelli per il passaggio alle semifinali. I tifosi hanno letteralmente invaso le zone del centro e quelle limitrofe alla stazione centrale, in zona via Scalabrini e via Roma. Marocco una sorpresa annunciata con tanti giocatori che militano nei campionati di rilievo in Europa, vedi Hakimi.