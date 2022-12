Segui Siena-Fiorenzuola LIVE dalle 17:30 con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la vittoria in rimonta contro il Rimini, affronta la difficile trasferta a Siena con l’obiettivo di confermarsi e portare a casa punti da uno stadio, per storia, ostico per chiunque.

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola arriva a questa sfida dopo tre risultati utili consecutivi, al quarto posto in classifica e con la miglior difesa del girone B in serie C.

I rossoneri sono, però, in difficoltà a livello numerico soprattutto a centrocampo, dove mister Tabbiani non potrà contare su Fiorini e Areco. Oltre a questo, si è aggiunto l’infortunio in settimana di Scardina, che costringerà Mastroianni agli straordinari in attacco. Qui il comunicato della società valdardese.

Il Siena di mister Pagliuca arriva, invece, dalla sconfitta per 2-0 contro il Gubbio e, in generale, da un periodo non semplice con pochi risultati e tanti infortuni: siamo sicuri, però, che i toscani faranno di tutto per tornare al successo di fronte al proprio pubblico.

PROBABILI FORMAZIONI

SIENA: Lanni, Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli, Leone, Castorani, Bianchi, Frediani, Belloni, Di Santo. All. Pagliuca

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Currarino, Di Gesù, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani