Monopoly Piacenza, la versione personalizzata è un tributo alla città e un aiuto alla Casa del Fanciullo – AUDIO

Monopoly Piacenza, la versione personalizzata di un gioco storico e amatissimo diventa un tributo alla città e un aiuto alla Casa del Fanciullo. Dal 22 novembre, fino ad esaurimento scorte, su tutti i punti vendita Conad Centro Nord della provincia di Piacenza sarà possibile trovare questa versione speciale con i nomi delle piazze e dei quartieri della città e delle bellezze naturalistiche della provincia. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta presso il Centro Educativo Tandem.

Per ogni Monopoly acquistato Conad Centro Nord donerà 1 euro a favore della Casa del Fanciullo per il suo progetto PED PET – Pedagogia con gli animali. Da vent’anni l’équipe educativa della Casa del Fanciullo sviluppa progetti educativi con gli animali per minori fragili e non solo. Educatori a 2 e 4 zampe aiutano chi ne ha più bisogno, a stare bene con sé e con gli altri.

Conad Centro Nord

“Un pezzo da collezione pensato per poter offrire un regalo originale a tutti i piacentini. Un tributo quindi alla città e un modo per poter rivivere un pezzo storico della memoria di molti in maniera unica” sostengono Sonia Fumagalli e Angela Silva socie imprenditrici di Conad Centro Nord e continua: “Inoltre siamo particolarmente orgogliosi di poter collaborare con la Casa del Fanciullo ed essere così d’aiuto anche al tessuto sociale della nostra comunità”.

Maria Scagnelli, Presidente Casa del Fanciullo

“La Casa del Fanciullo, nei suoi oltre settanta anni di storia, ha sempre cercato di offrire il meglio ai minori e alle loro famiglie andando alla ricerca di metodologie educative efficaci e innovative e tessendo reti con il territorio.” afferma Maria Scagnelli, Presidente Soc. Coop. Soc. Casa del Fanciullo e continua: “Quest’anno, per restare nell’ambito di metodologie innovative, la Casa del Fanciullo festeggia vent’anni di Interventi Assistiti con gli animali. Le attività educative con gli animali sono una metodologia efficace, finalizzata a migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita dei minori che, nonostante le loro fragilità, riescono a mettersi in gioco in una relazione priva di giudizio. Siamo lieti e grati che Conad ci aiuti a implementare il nostro lavoro a 6 zampe”.

L’Assessore Mario Dadati

“All’indomani della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia, di cui il gioco rappresenta senza dubbio uno dei più importanti, è particolarmente significativo evidenziare il legame tra un gioco da tavolo che da sempre unisce le generazioni e l’obiettivo di solidarietà che anima questa iniziativa, a sostegno di una realtà preziosa per il territorio qual è la Casa del Fanciullo, per un progetto dedicato proprio ai minori in condizioni di fragilità. Al di là del fatto che il Monopoly personalizzato di Piacenza e provincia sia un modo speciale per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che amiamo e in cui la nostra comunità riconosce la propria identità, credo che l’aspetto dell’inclusione sociale sia molto importante: sia in termini di condivisione – di cui il gioco da tavolo è simbolo – sia sotto il profilo dell’aiuto a chi è in una situazione di difficoltà”.

Casa del Fanciullo

E’ una storica realtà piacentina che da oltre 70 anni si occupa di educazione, prevenzione al disagio minorile, sostegno ai più fragili. Realizza tutto questo attraverso tre settori: una scuola primaria paritaria, un centro socio-Educativo semiresidenziale per scuole medie e superiori, una comunità residenziale per minori. A queste aree si affiancano: attività estive; progetti educativi nelle scuole; ricerca e sperimentazione continua di metodologie educative efficaci; percorsi di Pet therapy; servizi di mediazione familiare e consulenze psico – pedagogiche.

