Un albero per il futuro, messe dimora nuove piante nelle scuole di Alta Val Tidone

Un albero per il futuro , gli studenti delle scuole primarie di Trevozzo e di Nibbiano da oggi hanno alberi in più da accudire, donati da Carabinieri Forestali della stazione di Pianello, nell’ambito del progetto promosso insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, messi a dimora in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

Un albero per il futuro un momento di riflessione

“Tale ricorrenza – ha sottolineato di fronte agli alunni il Sindaco Franco Albertini – è un momento di riflessione e di presa di coscienza del valore e del ruolo fondamentale che boschi e foreste svolgono per il nostro ecosistema. L’ambiente che ci circonda è un patrimonio straordinario da tutelare insieme alle più giovani generazioni a cui affidiamo nella loro crescita questo messaggio ed impegno”.

“Ringrazio di cuore i Carabinieri Forestali della stazione di Pianello, con il Comandante Maresciallo Alberto Ranzani per il dono che hanno voluto fare alle nostre scuole e ai nostri studenti nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, che si prefigge di formare un grande bosco della legalità. E colgo l’occasione per rinnovare alle donne e agli uomini del corpo dei Carabinieri, nel giorno in cui celebrano la patrona Virgo Fidelis, il profondo riconoscimento per il costante impegno a tutela della nostra sicurezza”.

Gli alberi messi a dimora

Insieme ai Carabinieri Forestali e agli insegnanti, oltre che al Sindaco Albertini, gli alunni della scuola di Trevozzo hanno messo a dimora nel giardino esterno un corbezzolo, mentre a Nibbiano sono stati piantati un tiglio e una roverella. Nell’occasione, gli alunni delle scuole hanno inoltre presentato i lavori svolti in classe sul tema dell’ambiente e sul valore degli alberi.