Mostra Annibale, ciclo di incontri con gli autori il 14, 21 e 28 febbraio a XNL Piacenza

Mostra Annibale, ciclo di incontri con gli autori il 14, 21 e 28 febbraio. Prende il via venerdì alle ore 18.30 un ciclo di tre incontri con gli autori, che scandirà la mostra ANNIBALE / Photobuster Piacenza 2025, un viaggio visivo collaborativo realizzato dai collettivi Cesura, La Città Minaccia e TIFF sotto la guida del curatore Alex Majoli, per svelare le molteplici anime di Piacenza, città caratterizzata da confini, scambi e storie invisibili. Ciascun incontro sarà condotto da uno dei tre collettivi che, guidando i visitatori in mostra, racconteranno le scelte artistiche, i retroscena, il lavoro di ricerca svolto sulla città di Piacenza e poi confluito nel progetto espositivo allestito al piano terra di XNL Piacenza fino al 2 marzo prossimo.

Ospite del primo appuntamento, venerdì alle ore 18.30, sarà il fotografo di Cesura Marco Zanella, che nell’ambito di Photobuster Piacenza ha portato avanti la sua ricerca personale sulla cronaca quotidiana, nata dalla sua collaborazione con il quotidiano Libertà. Zanella si muove con sguardo curioso tra mondi che si intrecciano, uniti dalla cerniera di popoli che la città rivela essere e punto di connessione tra realtà sociali e culturali differenti. Nel tentativo di penetrare i meandri di una struttura sociale sempre fluida, complessa e talvolta sorprendente, Zanella scopre così in Piacenza un avamposto sociale, l’osservatorio privilegiato delle trasformazioni contemporanee, pronto a rivelare la propria essenza quando meno ce lo si aspetta.

Il ciclo di conversazioni con gli autori proseguirà la settimana successiva, venerdì 21 febbraio, con la coppia di autori Andrés E. Maloberti e Nicola Roda del collettivo La Città Minaccia, che ha lavorato alla realizzazione di un film che mette in scena un viaggio alla scoperta delle realtà di Piacenza più sconosciute, degli spazi urbani apparentemente più inaccessibili, con lo scopo di indagare la struttura di tutte le barriere visibili e invisibili che lacerano il tessuto sociale e politico della società. Terzo e ultimo incontro, venerdì 28 febbraio, sarà con Fulvio Guerrieri, del collettivo Tiff, che per il progetto Photobuster, insieme alla fotografa Paola Dallavalle, ha indagato l’architettura locale di pregio del Novecento che, sebbene sia valorizzata a livello accademico, non è conosciuta ai più.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

IL CALENDARIO DELLE VISTE

14 febbraio 2025 ore 18.30

ANNIBALE con CESURA

talk e visita guidata con Marco Zanella / Cesura

21 febbraio 2025 ore 18.30

ANNIBALE con La Città Minaccia

talk e visita guidata con Nicola Roda e Andrés E. Maloberti

28 febbraio 2025 ore 18.30

ANNIBALE con TIFF

talk e visita guidata con Fulvio Guerrieri

Durata visita: 1 h circa

Gli incontri e le visite sono a partecipazione gratuita.

Prenotazione scrivendo a: info@xnlpiacenza.it.

INFO MOSTRA