Rugby – I Lyons ruggiscono al Beltrametti e battono Colorno per 24-19

L’urlo di vittoria è per i Lyons, che al termine di 80’ serrati portano a casa una preziosa e meritata vittoria sul Colorno, grazie a una difesa feroce ed efficace che ha soffocato le iniziative avversarie e alla meta di De Klerk al 77’, che decide la sfida in favore dei padroni di casa. Meta emblematica della tenacia dei Lyons, che recuperano palla con un intercetto di Steenkamp nella propria metà campo e vanno a marcare con la velocità dei trequarti.

La cronaca

L’inizio sembra promettere bene per i Leoni, visto che dopo un solo minuto viene estratto il primo cartellino della gara ai danni di Lastra Masotti, che colpisce al volto Steenkamp con un placcaggio alto. Colorno però tiene botta, e una volta ristabilita la parità numerica va a marcare per prima. Waqanibau suona la carica, Del Prete con un guizzo elude il placcaggio di Salvetti e schiaccia l’ovale per la prima meta dell’incontro al 14’. I Lyons faticano a risalire il campo, e per rispondere devono affidarsi alla propria mischia, che conquista un calcio piazzato trasformato da Steenkamp al 26’. Sul 3-7 c’è un rapido scambio di calci piazzati tra Ceballos e Steenkamp, che porta le squadre al riposo sul 6-10: bravi i bianconeri a difendere l’ultima azione offensiva del Colorno ed evitare di subire punti pesanti prima dell’intervallo.

Secondo tempo

Al rientro in campo subito difficoltà per i bianconeri, con un placcaggio alto sanzionato con un cartellino giallo per Portillo, in una situazione analoga a quella vista nel primo tempo a parti invertite. Ceballos marca tre punti dalla piazzola e Colorno può approfittare della superiorità numerica, ma Due minuti dopo Corona interviene su Castro in presa alta: cartellino anche per il trequarti bianconero e squadre in 14 contro 14. I Lyons riprendono fiducia e alla prima occasione vanno a marcare: Dabalà libera Bruno sulla fascia, Steenkamp tiene vivo l’ovale e Acosta si tuffa in meta. Quale modo migliore per festeggiare le 100 presenze in maglia Lyons?

Steenkamp marca la trasformazione del pareggio, ma si rifà pochi minuti dopo con un calcio piazzato segno per il primo vantaggio della partita per i Lyons sul 14-13. Colorno ci mette qualche minuto per riorganizzarsi, e una volta in attacco conquista una serie di falli: Ceballos centra i pali da posizione favorevole e rimette i suoi davanti al 62’. La risposta Lyons non tarda ad arrivare, con Steenkamp ancora preciso dalla piazzola al 69’, punendo un fuorigioco degli ospiti in posizione centrale.

Finale intenso

Si entra negli ultimi 10 minuti con tutto in bilico e un solo punto a dividere le squadre, con il break decisivo che arriva al 77’: Steenkamp capisce l’azione degli avversari e intercetta, tiene vivo l’ovale che arriva all’ala da Cuminetti e De Klerk, che giocano bene la superiorità numerica lanciando il sudafricano in meta. Beltrametti in tripudio e Lyons a +8, ma Colorno non molla. Ceballos segna tre punti dalla piazzola ridando speranza agli ospiti, che giocano l’ultimo pallone della gara dalla propria metà campo arrivando fino a 5 metri dalla meta, dove un “furto” in rimessa laterale di Moretto vale la vittoria dei Lyons. Pallone spedito fuori dal campo e grande festa al Beltrametti, con la Marcia di Brancaleone che viene intonata dai giocatori della squadra insieme a tanti bambini accorsi a sostegno dei propri beniamini.

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 24-19 (6-10)

Marcatori: p.t. 14’ m Del Prete tr Ceballos (0-7), 28’ cp Steenkamp (3-7), 31’ cp Ceballos (3-10), 32’ cp Steenkamp (6-10) s.t. 43’ cp Ceballos (6-13), 45’ m Acosta (11-13), 52’ cp Steenkamp (14-13), 62’ Ceballos (14-16), 69’ cp Steenkamp (17-16), 76’ m De Klerk tr Steenkamp (24-16), 79’ cp Ceballos (24-19)

Sitav Rugby Lyons: Castro; De Klerk, Cuminetti, Rodina (72’ Liebenberg), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (72’ A. Via); Portillo, Bance (59’ Bellucci), Cisse (57’ Moretto); Ruiz (44’ Cemicetti), Salvetti; Torres (68’ Carones), Minervino (72’ Maggiore), Acosta (63’ Libero)

HBS Colorno: Fernandez; Corona, Ceballos, Pavese, Batista; Cantoni (52’ Abanga), Del Prete; Waqanibau, Koffi, Popescu (57’ Roldan); Butturini (57’ Ostoni), Ruffolo; Lastra Masotti (59’ Galliano), Ferrara (70’ Rosario), Ascari (49’ Lovotti). All. Garcia

Cartellini: 1’ Giallo a Lastra Masotti (HBS Colorno), 43’ Giallo a Portillo (SITAV Rugby Lyons), 44’ Giallo a Corona (HBS Colorno), 81’ Bellucci (SITAV Rugby Lyons)

Calciatori: Steenkamp 5/6 (Sitav Rugby Lyons), Corona 0/1 (HBS Colorno), Ceballos 5/5 (HBS Colorno)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 1

Player of the Match: Romulo Acosta (Sitav Rugby Lyons)