Alla Mostra del Cinema di Venezia ancora insieme Fondazione Fare Cinema e Settimana Internazionale della Critica

Prosegue nel segno dell’alta formazione cinematografica la virtuosa collaborazione tra Fondazione Fare Cinema e SIC – Settimana Internazionale della Critica, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.

Anche quest’anno, il regista del cortometraggio risultato vincitore del “Premio al miglior contributo tecnico” fra le sette opere in concorso all’edizione 2024 di SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, ha ricevuto come premio l’ammissione diretta e gratuita alla prossima edizione del Corso di Alta Formazione in regia cinematografica “Bottega XNL-Fare Cinema”. La giuria era composta dai tre professionisti dell’industria cinematografica Giulia Achilli, Simone Bozzelli, Elena Ciofalo.

Vincitore è risultato Marco Talarico con il suo “At Least I Will Be 8 294 400 Pixel”, “per l’immagine autogenerata che si fa archivio nella ricerca della memoria”. Il corto racconta di un ragazzo che, dopo aver provato a ricostruire le foto di una vacanza passata grazie ad un software di IA, decide di intraprendere un viaggio nel paese in cui si ricordava essere stato: la Georgia. Utilizzando dei messaggi di testo come diario di viaggio, l’obiettivo è quello di creare nuovi ricordi e al contempo di incontrare la ragazza che crede possa essere custode di quelli passati.

“Bottega XNL-Fare Cinema” a cui Talarico ha vinto il diritto di partecipazione gratuita e senza passare per il bando, è lo “storico” percorso di Fondazione Fare Cinema, da tre anni parte dell’offerta di Bottega XNL, il progetto di alta formazione delle sezioni Cinema e Teatro del centro per le arti contemporanee XNL Piacenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dirette da Paola Pedrazzini. Un luogo in cui, seguendo l’ispirazione delle antiche botteghe rinascimentali, grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani Allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’.

“Bottega XNL-Fare Cinema” è un percorso che fornisce specifiche conoscenze nel settore del cinema ed è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da un grande Maestro del Cinema (negli scorsi anni oltre a Bellocchio e Di Costanzo, sono stati docenti e registi di un cortometraggio Gianni Amelio, Daniele Ciprì, Franco Piavoli, Sergio Rubini, i Manetti Bros, Giorgio Diritti…) dando ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.

Fondazione “Fare Cinema” nasce nel 2017 a Roma, punto di arrivo di un percorso iniziato nel 1995 a Bobbio da Marco Bellocchio, che decide di dare vita al progetto di formazione “FareCinema/incontro con gli autori”, laboratorio per insegnare il mestiere della regia cinematografica ai giovani. Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini e che vede tra i soci fondatori l’Istituto Luce, è oggi un centro di alta formazione cinematografica che offre ogni anno corsi (regia, sceneggiatura, produzione…) progettati e costruiti coinvolgendo, nella direzione didattica e nella docenza, registi, sceneggiatori, autori e professionisti del settore, di altissimo profilo artistico. Elementi chiave della proposta formativa sono l’eccellenza dei docenti, l’originalità dei percorsi didattici che prevedono perlopiù un esito artistico e la sinergia tra teoria e pratica.

XNL Piacenza è il centro dedicato allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Inaugurato nel 2020 e dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, XNL ha ripreso nel 2022 la propria attività offrendosi al pubblico come luogo in cui arte, cinema, teatro e musica trovino la propria collocazione all’interno del medesimo edificio. Missione dell’istituzione, di natura pubblica e territoriale, è quella legata alla trasmissione dei saperi. S’intende dar vita a un laboratorio di innovazione culturale in cui, oltre all’esposizione e alla fruizione delle arti, si realizzi attività di ricerca e di produzione di contenuti estetici.

XNL Piacenza è organizzato in tre sezioni.

XNL Cinema e Teatro – Direzione artistica di Paola Pedrazzini: XNL ospita il progetto Bottega XNL di alta formazione cinematografica e teatrale di Fondazione Fare Cinema e del Festival di Teatro Antico di Veleia.

XNL Arte – Direzione artistica di Paola Nicolin: il Programma dedicato ai progetti espositivi e al dialogo tra arte e educazione.

XNL Musica – Direzione artistica di Maria Grazia Petrali: XNL Piacenza ospiterà, a breve, il Dipartimento di Musica elettronica e Jazz del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.

