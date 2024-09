Piacenza, comincia il campionato: domenica i biancorossi debuttano al “Braglia” con la Vis Modena

Domenica 8 settembre, alle 15:00 scatta il campionato del Piacenza Calcio. I biancorossi hanno confermato lo zoccolo duro dello scorso anno, rafforzando però l’organico con innesti di qualità elevatissima come Iocolano, Grieco e Sartone.

Al timone mister Rossini, autore della grande rimonta dello scorso anno, che per pochissimo non ha riportato il club di via Gorra tra i professionisti. Dopo la vittoria in rimonta in Coppa Italia con il Fanfulla (leggi qui), i piacentini sono pronti a cominciare la loro avventura in campionato.

Un girone complicato

Il girone D della serie D è ricco di insidie. La sensazione generale è che l’asticella si sia alzata di parecchio rispetto al campionato dello scorso anno dove i biancorossi partivano come super favoriti. Ci sono club come il Ravenna, davvero solidi economicamente e con dirigenti navigati: nel caso del Ravenna di Cipriani a ricoprire il ruolo di vicepresidente è Alfredo Braida, che vanta, tra le tante cose, un passato al Milan e al Barcellona come Direttore Sportivo.

Ci sarà di nuovo il derby con il Fiorenzuola, programmato per la terza di campionato, e ci saranno tante trasferte complesse in Toscana, dove servirà battagliare per portare a casa il bottino pieno.

Una squadra rinforzata

Qualche cessione dolorosa, su tutte quella del piacentino Bassanini, prodotto del settore giovanile, ma soprattutto arrivi importanti. Se è vero che il coefficiente di difficoltà del girone si è alzato notevolmente rispetto allo scorso anno, è altrettanto innegabile che la proprietà non sia stata a guardare. Innesti di esperienza e di qualità per provare comunque a battagliare coi primi fino in fondo. Una squadra che è costruita per il 4-2-3-1 con Recino terminale offensivo, ma che può passare agevolmente al 4-4-2. Una duttilità tattica indispensabile per affrontare al meglio ogni singola gara.

Probabile formazione

Piacenza (4-2-3-1): Morosoli; Argint, Silva, Somma, Napoletano; Grieco, Corradi; Bithiene, Iocolano, Mauri; Recino. All Rossini.

Il primo avversario, la Vis Modena

La Vis Modena è una delle neo promosse della serie D. Lo scorso anno ha dominato il campionato di Eccellenza nel girone di Agazzanese e Nibbiano e Valtidone, conquistando la promozione senza passare per i play off. Un avversario sulla carta agevole, ma da non sottovalutare, specialmente alla prima di campionato dove la condizione non può essere eccelsa e certi meccanismi non possono ovviamente essere ancora collaudati al 100%.

La gara non si giocherà all’”Allegretti” di Modena, campo che è stato omologato per la categoria quest’estate e portato alla capienza di 600 persone, ma data la massiccia presenza di tifosi piacentini a seguito di disputerà al “Braglia”, lo stadio del Modena, per ragioni di ordine pubblico.

Il turno di campionato

Serie D, girone D, prima giornata, domenica 8 settembre, ore 15:00

Cittadella Vis Modena – Piacenza

Fiorenzuola – Pistoiese

Corticella – Imolese

Forlì – Sammaurese

Lentigione – Tuttocuoio

Ravenna – Prato

Progresso – Sasso Marconi

Tau – Sammarino

Zenit Prato – United Riccione