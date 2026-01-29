La mostra fotografica “A testa alta” approda a Piacenza: esempi di legalità con Falcone, Borsellino, La Torre e Dalla Chiesa

Presentata la mostra fotografica dal titolo “A testa alta” che sarà ospitata dal 2 al 28 febbraio presso il piano terra della Biblioteca Passerini-Landi.

La mostra “A testa alta” è stata ospitata nel 2025 a Podenzano, Carpaneto e Vigolzone, al momento è a Pontedell’Olio e dopo la tappa piacentina sarà ospitata dal Comune di Fiorenzuola. La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha assegnato un contribuito per sostenere parzialmente i costi di trasporto da Roma al territorio piacentino.

La mostra

A 30 anni dalle stragi in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a 40 anni dagli assassinii di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa la Camera dei deputati ha proposto un percorso fotografico dedicato a questi uomini delle Istituzioni, agli agenti e ai congiunti che con loro hanno testimoniato “A testa alta”, a costo delle loro stesse vite, il valore della legalità democratica, sancito dalla Costituzione.

20 fotografie che sono state collocate nei corridoi di rappresentanza di Palazzo Montecitorio e che testimoniano l’esempio e l’eredità morale dei protagonisti della mostra come parte integrante dell’Istituzione parlamentare e dell’attività quotidiana dei suoi organi.

Le immagini selezionate intendono restituire l’intrecciarsi delle storie umane e professionali dei protagonisti nel segno della comune battaglia contro la mafia. Due immagini simboliche, particolarmente evocative per i giovani, chiudono la mostra: le “navi della legalità” per dire con Borsellino che “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo” e, infine, un campo di grano in un terreno confiscato alla mafia, per ricordare il messaggio ideale di Falcone alle future generazioni, secondo cui “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine”.

In Provincia di Piacenza

Le amministrazioni comunali di Podenzano e Vigolzone hanno ottenuto di poter allestire la mostra nei mesi di aprile e maggio 2025 grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. All’iniziativa si sono aggiunti altri comuni della provincia di Piacenza, tra cui la città di Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy