Pontieri in missione a Padova, smontata la grande passerella Janson sul canale Piovego – FOTO

I genieri dell’’Esercito del 2° Reggimento Pontieri di Piacenza hanno terminato lo smontaggio della passerella realizzata sul canale Piovego nel Comune di Padova.

La passerella era stata realizzata nell’aprile del 2024, su richiesta del Comune di Padova, dai militari del 2° Genio Pontieri utilizzando materiale noleggiato dalla Società Janson Bridging Italia. La struttura modulare in acciaio lunga 36,60 metri e larga 2,50 metri era stata costruita per assicurare il passaggio ciclo-pedonale durante la chiusura per lavori di manutenzione del ponte Paleocapa riaperto il 19 dicembre scorso.

Le operazioni di smontaggio sono iniziate lo scorso 19 gennaio sotto il coordinamento del Comando Territoriale Nord dell’Esercito e del Comune di Padova, con la collaborazione della Società Janson, e si sono protratte per 10 giornate, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e secondo le tempistiche pianificate.

L’attività si inquadra nell’ambito della 4^ missione assegnata per legge alla Difesa che prevede il concorso delle Forze Armate a favore della collettività in caso di pubbliche calamità/utilità o in casi di straordinaria necessità e urgenza.

Di contro, l’attività concorsuale ha consentito ai Pontieri dell’Esercito di mantenere e ulteriormente consolidare, al di fuori della naturale sede stanziale di Piacenza sul fiume Po, la capacità di montaggio/smontaggio del nuovo materiale da ponte tipo Janson, che garantisce la mobilità delle Forze nelle operazioni militari e, all’occorrenza, la mobilità della popolazione in casi di pubblica calamità o utilità come successo a Padova.

L’Esercito ha recentemente acquisito il materiale Janson Panel Bridge, un ponte logistico modulare pienamente rispondente ai requisiti capacitivi e di interoperabilità NATO, in grado di superare interruzioni fino a 80 metri e idoneo a consentire il passaggio di tutti i sistemi d’arma e mezzi da combattimento sia ruotati sia cingolati.

