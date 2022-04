Mostra su Gustav Klimt, i provvedimenti alla circolazione in via Santa Franca, via San Siro e Stradone Farnese

Si comunica che, alla luce del potenziale afflusso di visitatori alla mostra dedicata a Gustav Klimt prossima all’apertura, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 7 aprile alla mezzanotte di domenica 31 luglio, in via San Siro dal civico 13 all’incrocio formato con via Santa Franca, in via santa Franca dall’incrocio con via San Siro e il civico 36 e di fronte al civico 25 dello Stradone Farnese (in corrispondenza con il primo stallo di sosta a pagamento) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.