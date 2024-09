Tumore al seno, la prevenzione inizia in giovane età: la scuola di polizia aderisce al progetto “Care for Caring” – AUDIO

Abbassare il target d’età per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno. I dati scientifici parlano chiaro, questa patologia colpisce donne sempre più giovani e gli attuali parametri non bastano più. Per questo motivo, la società Care for Caring sta attuando un progetto sperimentale che prevede il coinvolgimento in campagne di screening di ragazze in giovane età. A Piacenza è stata coinvolta la Polizia di Stato, motivo per cui nei prossimi mesi le allieve della scuola di polizia di viale Malta si sottoporranno a screening mammografici. Un’iniziativa che vuole essere esempio.

“Tutto quello che è la prevenzione, che è l’anima e la forza della nostra istituzione Polizia di Stato nei confronti di quella che è una società sana ma che può vivere momenti di malattia“, commenta il questore Ivo Morelli.

“La si rivolge anche con questo evento, con questo progetto agli operatori di Polizia a dei livelli più bassi di età. La prevenzione del seno, sappiamo, ha dei master sui limiti di età iniziali e finali in cui fare una prevenzione gratuita, la si vuole allargare sperimentalmente a un’età più bassa all’interno dell’istituzione. E questo è un esperimento e un progetto che speriamo vada in porto e che possa nel tempo essere poi recepito anche da altri territori e migliorare quindi la vita degli operatori di polizia, ma in generale degli italiani”.

La presentazione alla Scuola Allievi Agenti di Polizia

Presso la Scuola allievi Agenti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto Paolo Ponta, del questore Ivo Morelli, del direttore della S.A.A. Francesco Anelli, del direttore dell’Ausl, Paola Bardasi e di appartenenti dell’associazione Ladies First, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno “Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione”. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e l’AUSL di Piacenza, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda, l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, gli Spedali Civili di Brescia e l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Sant’Orsola-Malpighi, iniziativa ideata e coordinata da Ladies First.

La campagna, pianificata dalla Direzione Centrale di Sanità – Ufficio di Coordinamento Sanitario per le Regioni Lombardia e Emilia Romagna, rientra nell’ambito dell’attività di promozione della salute nel personale della Polizia di Stato e si rivolge alle donne in forza e alle Allieve delle Scuole di Polizia, con l’obiettivo di ampliare in modo mirato e aumentare la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Quattro le città coinvolte: Milano, Brescia, Bologna e Piacenza.

“Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione” si caratterizza per l’offerta di controlli clinici ed ecografici gratuiti alle donne in servizio nella Polizia di Stato, anche nella fascia di età tra i 20 e i 44 anni, cioè una popolazione non compresa nei programmi di screening mammografico regionali che oggi coprono le fasce di età tra i 45 e i 49 anni (una volta all’anno) e tra i 50 e i 74 anni (ogni due anni).