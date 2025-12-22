Un dolce dono dal Moto Club Lampeggianti Blu Piacenza per Pediatria

Un panettocino al cioccolato – o, per chi lo preferisce, un mini pandoro – per portare un momento di dolcezza e di festa anche ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e neonatologia e al Pronto soccorso pediatrico. È il pensiero natalizio che i rappresentanti del Moto Club Lampeggianti Blu Piacenza hanno voluto donare ai bambini che trascorreranno le festività in ospedale.

La consegna si è svolta alla presenza del direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza, Giacomo Biasucci, e delle coordinatrici infermieristiche Carlotta Granata ed Eliana Tripolini, che hanno accolto con gratitudine l’iniziativa dell’associazione.

“Un piccolo gesto per regalare un sorriso a chi è in difficoltà”, ha commentato il presidente del Moto Club Lampeggianti Blu Piacenza, Michele Mauro, accompagnato per l’occasione dal vicepresidente Simone Baucia e dai soci Ornella Fugazza e Giulia Iadevito.

“Come associazione siamo sempre in prima linea per essere accanto a chi ha più bisogno di attenzione e vicinanza. In questo caso abbiamo voluto far sentire un po’ più a casa i bambini che, loro malgrado, dovranno trascorrere le feste in ospedale, lontano dalle proprie famiglie e dalle consuetudini natalizie”.

Un dono semplice, ma capace di regalare grandi emozioni, come ha sottolineato anche il direttore Biasucci, che ha ringraziato l’associazione per la sensibilità dimostrata e per l’impegno costante nel sostenere iniziative rivolte ai più piccoli.

“Gesti come questo – ha evidenziato – contribuiscono a rendere l’ambiente di cura più accogliente e umano, ricordando quanto sia importante prendersi cura non solo della salute, ma anche del benessere emotivo dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie”.

