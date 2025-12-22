Fitch conferma il rating di Iren a “BBB”, confermata l’adeguata flessibilità finanziaria

22 Dicembre 2025 Redazione FG Economia
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

L’agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato il merito di credito a lungo termine di Iren a “BBB” con Outlook “Stable” a valle della recente presentazione del business plan 2025-2030. Resta altresì confermato il rating del debito senior a BBB+ e del debito subordinato a BBB-.

La conferma del rating riflette la strategia prudente di Iren, con attenzione alla disciplina finanziaria e ad una capital allocation selettiva. L’agenzia considera positivamente il profilo di business del Gruppo, grazie alla prevalenza di attività regolate e quasi-regolate che garantiscono un’elevata prevedibilità dei flussi di cassa, oltre ad una gestione finanziaria focalizzata al mantenimento dell’attuale livello di rating.

L’outlook “Stable” riflette le attese dell’agenzia sul mantenimento di un’adeguata flessibilità finanziaria per la stabilità del rating, grazie ad un FFO net leverage ampiamente sotto i limiti.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover