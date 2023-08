Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo, grave 40enne piacentino

Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo, grave un 40enne piacentino. I fatti sono accaduti questa sera. L’incidente è avvenuto in provincia di Pavia, in località San Damiano al Colle. L’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Dopo aver sbandato è andato a sbattere contro un palo a lato della carreggiata, poi è caduto in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

Dopo aver prestato le prime cure del caso sul posto, i sanitari hanno allertato l’eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il 40enne è un infermiere in forza al 118 di Piacenza, nello specifico in servizio per l’ospedale di Castel San Giovanni.