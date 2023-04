“Il Movimento 5 Stelle oggi ha un’organizzazione in grado di raccogliere le esigenze di tutti i cittadini”

Grande partecipazione e tanto entusiasmo oggi presso il Best Western Park Hotel di Piacenza dove si è svolto l’evento dal titolo “Stop porte girevoli” organizzata dall’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Sabrina Pignedoli. Durante la conferenza dedicata al fenomeno delle “porte girevoli” e moderata dal coordinatore del M5S di Piacenza, Fabio Magistrati, la deputata Stefania Ascari si è soffermata sui numerosi conflitti di interesse in Italia.

L’europarlamentare Pignedoli ha sottolineato l’urgenza di una legge europea contro le “revolving doors”, osservando che “il nuovo assetto dato dal presidente Giuseppe Conte, in Emilia-Romagna sta dando i primi risultato, con gruppi territoriali che affrontano temi importanti e trascurati dagli altri partiti e molti cittadini che si avvicinano al Movimento. Un segnale di speranza per ridurre l’astensionismo e affrontare nuove sfide”.

Nel desk antistante alla sala dell’evento presenti i due coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, i quali hanno fatto il punto sulla costituzione del gruppo territoriale di Piacenza che proprio oggi in occasione dell’evento, ha raccolto nuove adesioni. “Si tratta di un nuovo presidio territoriale in grado di rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità piacentina, così come in ciascuna delle nostre province della Regione. Il Movimento 5 Stelle resta concentrato sulle sfide presenti e future, ma adesso, grazie a Giuseppe Conte lo fa tramite un’organizzazione centrale e territoriale in grado di raccogliere le esigenze e i bisogni di tutti i cittadini”. Così in una nota congiunta gli esponenti del Movimento 5 Stelle, l’europarlamentare Sabrina Pignedoli, la deputata Stefania Ascari, i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e quello della provincia di Piacenza, Fabio Magistrati.