MTB – Leone e Marzani in grande forma: il Team Manini si prepara per il campionato italiano

Si sta avvicinando il fine settimana del campionato italiano MTB, che si svolgerà nel weekend del 23 e 24 luglio in Valle di Casies (Bolzano), e il Team Manini ci arriva con il vento in poppa. La formazione valdardese, nell’ultima domenica di gara prima di partire per il Trentino, ha trovato dei risultati veramente importanti a Lonato del Garda. Marco Marzani si è classificato al sesto posto in classifica generale e al 5° tra gli Under23, mentre Samuele Leone – in grande forma nell’ultimo mese – ha vinto la gara sbaragliando l’agguerrita concorrenza. Buona prova anche per Gabriele Leonardi in prestito dal GS Cadeo: 17° nella categoria Junior. Insomma, un trittico di risultati iper-positivi alla vigilia del grande appuntamento.

Il campionato italiano: tutte le gare

Il programma dei Campionati Italiani XC ed E-MTB 2022 scatterà venerdì 22 luglio con le operazioni preliminari e i primi titoli nazionali in palio, quelli di E-MTB, a partire dalle ore 18.00.

Gli assoluti di E-MTB scalderanno l’atmosfera in vista della giornata clou di sabato 23 luglio, quando a sfidarsi in Valle di Casies saranno gli atleti delle categorie agonistiche. Alle ore 09.00, il programma inizierà con la gara Uomini Junior, seguita dalla prova Uomini U23 alle 11.00, dalle competizioni femminili (Junior, U23 ed Elite) alle 13.00, e dal gran finale affidato alla prova Uomini Elite delle ore 15.00.

Il programma della rassegna tricolore si concluderà domenica 24 luglio con le competizioni riservate agli Amatori. Alle 09.00 prenderanno il via gli atleti delle categorie Master 1 ed Elite Sport, seguiti da Master 2, 3 e 4 alle 11.00, Master 5, 6, 7 e 8 alle 13.00. Sempre alle ore 13.00, scenderanno in pista le donne delle categorie Elite Sport, Master 1, 2 e 3.

Il tracciato di gara sarà in parte invariato rispetto a quello della gara internazionale dello scorso anno, con alcune modifiche che non cambieranno troppo l’altimetria e la lunghezza.

Gli sponsor che sostengono il Team: Comeser, Wifi Solution, Tr trasporti, Costa pubblicità, Sooners cleaning, Socoplus gruppo Socogas, Dream project, Salumificio La Perla, Confesercenti Piacenza, Trebbiola

I Partner: Wag bike, Pirelli cycling, Torpado, Oakley, Drc rims, Swich components, Alè, Lazer