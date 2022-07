Serie B – Coach Gabriele Bruni confermato alla guida della Canottieri Ongina

Sarà ancora Gabriele Bruni l’allenatore della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che nella scorsa stagione è arrivata alla semifinale play off dopo la finale dell’annata precedente. Classe 1969, il tecnico monticellese affronterà la seconda stagione consecutiva nel sodalizio del suo paese, dove aveva già allenato per altri nove anni e giocato per un ventennio.

“Dal punto di vista delle emozioni la scorsa stagione è stata molto significativa, sono tornato nella piazza del mio paese dove avevo giocato e iniziato ad allenare. Sono rimasto molto felice della scelta compiuta la scorsa estate e di aver colto l’opportunità di tornare che mi è stata concessa. Come risultati, abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti, ossia quello di arrivare ai play off. Resta tuttavia un grande amaro in bocca per come siamo giunti alla post-season, corti dal punto di vista fisico (contando l’infortunio a Sandro Caci) e dell’organico avendo due squalificati. Questo ha inciso senza nulla togliere a chi è sceso in campo; un allenatore è sempre più contento di avere tutti a disposizione. Facendo un’analisi più profonda, individualmente il roster era molto qualitativo, ma non si è mai accesa la scintilla della chimica di squadra, che per esempio ha mostrato Monselice, che ci ha estromesso dai play off”.